俄羅斯克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日被炸，俄羅斯總統普丁昨（9）日指控是烏克蘭特務機構所為，更抨擊是「恐怖份子」的行為，俄國官方初步調查指出，除了烏克蘭外，此案還有其他外國、俄國公民涉入。對此，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）嗆要殲滅恐怖份子。

克里米亞大橋8日被炸後，目前已經部分通車。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，針對克里米亞大橋被炸，普丁昨日會晤俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）時首次表態，這起攻擊事件是烏克蘭特務機構所為，他抨擊這是一起「恐怖份子行為」，目的是要摧毀俄羅斯的關鍵基礎設施。

巴斯特金也證實普丁的說法，指出俄羅斯公民及其他國家幫助烏克蘭準備這次攻擊行動。

當地時間8日清晨6時過後，一輛卡車在克里米亞大橋上爆炸，導致公路上2處向東路段坍塌，火勢進一步引爆鐵路上的一列行駛火車的儲油車廂，爆炸造成3人死亡。目前大橋上的鐵路路段已經恢復通車，部分公路路段也重新開放巴士、轎車通行。

巴斯特金指出，委員會已經完成初步調查，確認爆炸卡車的行經路線涵蓋保加利亞、喬治亞、亞美尼亞、喬治亞分離地區南奧賽提亞（South Ossetia）、瀕臨黑海的克拉斯諾達（Krasnodar）邊疆地帶。

此外，他說目前也已經確認參與籌畫卡車行動的人士身份。

他說目前仍持續「釐清爆炸的攻擊目標及目的」，不過重申這是烏克蘭特務機構的恐怖攻擊，稱目的是要摧毀俄羅斯的大型基礎設施。

俄羅斯克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日被炸，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）嗆要殲滅恐怖份子。（資料照／美聯社）

針對普丁定調爆炸案是烏克蘭的恐怖攻擊，俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）副主席的麥維德夫昨日受訪時表示，俄羅斯應該殲滅恐怖份子。

他說：「如同世界各地的習俗，俄羅斯只能透過直接殺死恐怖份子來回應這起犯罪，這是俄羅斯民眾所期盼的。」