俄羅斯克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日被炸，俄羅斯總統普丁昨（9）日指控是烏克蘭特務機構所為，更抨擊是「恐怖份子」的行為，俄國官方初步調查指出，除了烏克蘭外，此案還有其他外國、俄國公民涉入。對此，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）嗆要殲滅恐怖份子。

克里米亞大橋8日被炸後，目前已經部分通車。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，針對克里米亞大橋被炸，普丁昨日會晤俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）時首次表態，這起攻擊事件是烏克蘭特務機構所為，他抨擊這是一起「恐怖份子行為」，目的是要摧毀俄羅斯的關鍵基礎設施。

巴斯特金也證實普丁的說法，指出俄羅斯公民及其他國家幫助烏克蘭準備這次攻擊行動。

當地時間8日清晨6時過後，一輛卡車在克里米亞大橋上爆炸，導致公路上2處向東路段坍塌，火勢進一步引爆鐵路上的一列行駛火車的儲油車廂，爆炸造成3人死亡。目前大橋上的鐵路路段已經恢復通車，部分公路路段也重新開放巴士、轎車通行。

巴斯特金指出，委員會已經完成初步調查，確認爆炸卡車的行經路線涵蓋保加利亞、喬治亞、亞美尼亞、喬治亞分離地區南奧賽提亞（South Ossetia）、瀕臨黑海的克拉斯諾達（Krasnodar）邊疆地帶。

此外，他說目前也已經確認參與籌畫卡車行動的人士身份。

他說目前仍持續「釐清爆炸的攻擊目標及目的」，不過重申這是烏克蘭特務機構的恐怖攻擊，稱目的是要摧毀俄羅斯的大型基礎設施。

俄羅斯克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日被炸，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）嗆要殲滅恐怖份子。（資料照／美聯社）
俄羅斯克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日被炸，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）嗆要殲滅恐怖份子。（資料照／美聯社）

針對普丁定調爆炸案是烏克蘭的恐怖攻擊，俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）副主席的麥維德夫昨日受訪時表示，俄羅斯應該殲滅恐怖份子。

他說：「如同世界各地的習俗，俄羅斯只能透過直接殺死恐怖份子來回應這起犯罪，這是俄羅斯民眾所期盼的。」

文章來源：Putin calls Crimean Bridge blast Kiev’s attack to destroy Russia’s critical infrastructure
文章來源：Russia should respond to terror attack on Crimean bridge by killing terrorists — Medvedev
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