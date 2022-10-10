台南市議長郭信良偕同立委陳亭妃與國民黨市議員蔡淑惠、林美燕、盧崑福等人參加市府舉辦的國慶升旗典禮。（洪榮志攝）

參加台南市政府國慶升旗的人員揮舞國旗祝賀中華民國生日快樂。（洪榮志攝）

雙十國慶日，台南市政府上午在永華市政中心西拉雅廣場舉行國慶升旗典禮時，民進黨市議員全數缺席，僅無黨籍議長郭信良偕同國民黨3名議員到場參與，前來參加的民眾人數也不如往年。市長黃偉哲在致詞時，祝願「我們的國家千秋萬載，我們城市發展欣欣向榮」。

黃偉哲說，台南升格為直轄市後，市府每年都舉辦國慶升旗。國慶不僅是代表國家的慶典，也是傳達我們心中對於我們國家的愛，以及對於我們這個城市的愛。「我愛我的國家，也愛我的城市」，每年此刻我們都以珍惜感謝的心，看著國旗冉冉上升。面對疫情、面對新的地緣政治挑戰，國家需要我們的支持；我們的城市發展，更需要市民朋友們跟大家一起胼手胝足地努力。

針對前總統馬英九日前呼籲別再以「Taiwan National Day（台灣國慶日）」作為國慶日的英文名稱，黃偉哲則強調，我們當然熱愛我們國家、熱愛這塊土地，中華民國已經是台灣這塊土地2300萬人的共識，但中華民國這個名稱無法在中國那邊響起，如果馬英九真的能夠在中國那邊說出中華民國的話，那他當然可以依他的主張，否則如果只是在那邊講，我覺得其實沒有意義。

上午8點的市府升旗典禮，除了黃偉哲率領市政團隊出席外，郭信良也偕同立委陳亭妃與國民黨市議員蔡淑惠、林美燕、盧崑福，以及國民黨市議員王家貞、林燕祝的代表、民眾黨安南區議員參選人陳詩薇等人與會。蔡淑惠指出，自從當選議員後，每年都率服務團隊參加國慶升旗，今年也不例外，希望大家聚在一起熱熱鬧鬧地祝福中華民國生日快樂。