1名女網友3年前與丈夫在高雄某夜市擺攤創業，如今生意已穩定，她卻驚覺丈夫出軌，她發現丈夫手機內有女子傳訊「哥哥不喜歡XX kiss你的body？」、「下次我們要用保險套」，後來更得知全夜市都知道小三，她每天在家顧小孩，丈夫與小三則公然曬恩愛，她最後崩潰選擇離婚，手機對話截圖也曝光。

該女網友在Dcard發文，她與丈夫結婚3年，有個3歲孩子，當初她為愛情從台北搬到高雄，與丈夫在夜市創業賣小吃，一路陪著丈夫白手起家，如今事業穩定，「但也是這個攤位，讓他認識所謂的第三者」；她日前在丈夫手機內發現訊息，1名女子傳訊「哥哥不喜歡XX kiss你的body？」丈夫則回第一次太緊張了。

女網友發現丈夫手機內有女子傳訊「下次我們要用保險套」，得知全夜市都知小三，她每天在家顧小孩，丈夫與小三公然曬恩愛。（翻攝自Dcard）

小三在訊息中說「以後我會Kiss，讓哥哥舒服」、「我們的messages哥哥要記得delete喔」、「下次我們要用保險套，這樣比較安全」等內容，原PO說小三是名大學生，小三甚至知道她的存在，本身也有男友，就連夜市攤商們都知道小三，每天看他們出雙入對，而原PO則傻傻地白天上班、晚上顧孩子。

原PO後來聯繫小三的學校，請校方輔導女生，但小三堅持不認，原PO則帶著孩子離開丈夫，選擇離婚；其他網友留言「他講話的方式有夠噁心」、「我怎麼覺得這不像女大生，反倒像是做黑的或者包養」、「這女的講話怎麼那麼像詐騙集團」、「看到離婚真的是給你鼓掌！做得好！祝未來一切順遂」。