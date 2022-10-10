為提供中小學教師線上研習，教育部之前已建置「教師e學院」線上學習平台，而為使全民了解數位學習政策推動成果，今年更建置「教育部磨課師平台」，並整併「教師e學院」，以一站式服務提供全民查閱相關課程內容。

「教育部磨課師平台」9月1日開站，除收錄專項科技教育計畫所發展的磨課師課程，也盤整教育部不同計畫發展的數位學習課程（含磨課師），目前計有包含宗教哲學、自然科學、資訊工程、應用科學、醫學、食品家政、商學管理、社會科學、史地遊憩與人文藝術等十大類別、共643門課程。

為利多元使用者登入學習，平台提供正體中文、英、越南、印尼等4國語言介面，並有單一簽入服務，使用者可採用教育雲端帳號(OpenID)、灣學術網路無線網路漫遊、Facebook與Google等帳號註冊及登入。

平台也特別成立主題專區，目前已經建置完成的主題專區包括教師e學院專區、高中職專區、華語學習、5G行動寬頻人培計畫、教育部科技教育計畫與教育部新南向數位學習，並將持續視各開課單位需求，建置新主題專區，以宣傳推廣磨課師課程。

另外，「教師e學院」是教育部於2017年上線的中小學教師線上學習平台，凡具有中小學教師及教保人員身分的學員，達成課程修習門檻後，研習資料即傳送至「全國教師在職進修資訊網」，方便中小學教師及教保人員整合查詢個人研習歷程。

為了整體服務，「教師e學院」已移轉至教育部磨課師平台，並持續提供時數傳報的服務，以教育雲端帳號登入的中小學教師及教保人員，可以持續累積研習歷程。中小學教師及教保人員以外的學習者，所有學習歷程都會保留在個人資料當中，可以隨時登入查看自己的學習歷程。