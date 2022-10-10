國慶文告曝！蔡英文喊「深化自由民主」 柯文哲談台灣轉變籲「這事」：別成爭端的起點

總統蔡英文今出席國慶演說，揭示後續任期不僅要站穩「四個堅持」，更要強化「四大韌性」；而針對「中華民國國慶日」和「台灣國慶日」，台北市長柯文哲表示，「每朝每代有他的做法，從中華民國到台灣，中華民國在台灣，中華民國是台灣，到中華民國掛著台灣，」但中華民國現在還是最大公約數。

柯文哲強調，「不管怎麼樣，中華民國在現在還是最大公約數，國慶日是團結全國的日子，讓社會可以更和諧，我不希望國慶日變成一個爭端的起點，或是一個爭端的焦點，這每個人想法比較不一樣，也許我們醫生比較注重病人的健康、和諧。」

此外，今年國慶日主題為「守土衛國」，柯文哲說，他覺得「避戰」是目標，但是要備戰、能戰才能「避戰」，最近萬安演習到現在，檢討報告都還沒寫完，在實兵作戰的演練，老實講台灣還沒做好戰爭的準備。俄烏戰爭給台灣很大的啟示，活生生的例子，「如果我們遇到要怎麼應付？」

柯文哲直言，兩岸之間要溝通，兩岸避戰是戰略目標，但要達到戰略目標，不見得軟弱就能避免戰爭，歷史上完全沒有抵抗能力的根本就是被人家宰制的。