婆媳問題向來難解，一名人妻日前抱怨每次出遊過夜，床不夠睡時婆婆都跟她搶老公，與老公一起睡，要人妻去跟孩子睡覺，讓人妻敢怒不敢言，非常哀怨，連網友們也看傻眼「老公還沒斷奶嗎」。

這名女網友8日在臉書「靠北婆婆2.0」指出，不論出遊旅行、露營婆婆都要跟，尤其過夜時跟婆婆反應床不夠睡，她都理所當然地回覆「我跟你老公睡，你跟兩個孫子睡」，但孩子都已經快10歲了，讓原PO很傻眼「婆婆，你可以不要再橫在我跟老公之間嗎？」比起抱怨婆婆，她更哀怨夫妻間一直被婆婆介入，而老公都在旁邊裝傻，一語不發。

其他網友們看到婆婆跟媳婦搶老公睡的事蹟後，都非常驚訝「應該是她跟兩個孫子睡，你跟你老公睡才對」、「老公還沒斷奶嗎？還在喝夜奶喔」、「你老公還有辦法跟媽媽睡，傻眼」、「這個抱怨我想只要是正常人都沒法接受吧」。

還有網友點出真正問題，「問題出在妳先生，他不解決以後出去玩連他都不帶！」、「識相的婆婆才不會跟著兒子媳婦出遊，正常的婆婆也不會和兒子睡在一起」、「老三比小三還要可怕」、「要是我就直接老公小孩都丟給婆婆，不妨礙她們一家團圓，眼不見心不煩也懶得張羅東張羅西被使喚，我要自己出去找朋友玩」。