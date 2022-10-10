女星陳仙梅過去曾在8點檔電視劇和綜藝上表現亮眼，又憑著亮麗外表與清新氣質獲得大批觀眾的喜愛，而她在2014年和攝影師先生「印地安」結婚後，曾為了照顧2個兒子而淡出演藝圈，直到去年孩子長大才再度復出拍戲，並積極經營社群媒體，但近日她開啟直播與粉絲互動時，卻被粉絲發現「眼睛怪怪的」，沒想到陳仙梅也認了近期身體的變化。

陳仙梅昨（9）日晚間於臉書粉絲團上發文，透露自己先前第一次戴著眼鏡直播，就被網友問到「仙梅，你的眼睛還是眼鏡怪怪的耶」讓她嚇得當下立即拔下眼鏡看看發生什麼事情，後來瞇著眼睛看網友的留言才發現，原來是因為當時的她因戴著老花眼鏡而使眼睛有意外放大的效果，大方承認自己已出現老花的事實；幽默的她還表示自己自從戴了老花眼鏡後「眼睛變大了耶，完全不用美圖軟體變。」

而一般人對於自己提早老花多少都有些焦慮，但對於陳仙梅來說卻十分坦然面對，因為她過去就是仗著自己視力太好，加上又是手機重度使用者，用眼過度才導致提早老花，但她認為這也沒什麼了不起，只要好好配戴眼鏡就不會有太大的影響，畢竟「愛滑手機就要付出代價，出來混都要還的！」而網友看到後也紛紛表示「哈!姐不說，還真的看不出來是老花眼鏡，而且真的有放大眼睛的效果，這眼鏡好看 很適合妳呢」、「仙梅，帶著眼鏡好美喔，祝仙梅，雙十節快樂」、「仙梅戴著眼睛都好看」、「超美的」、「哈哈真的，出來混總要還的」意外獲得網友熱烈反應。