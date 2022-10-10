高雄市長陳其邁（第二排中）今早出席國慶升旗典禮。（柯宗緯攝）

今早國慶升旗典禮在高市府四維行政中心展開，上百名民眾齊聚市府前廣場一同為國慶祝賀。（柯宗緯攝）

今天是111年中華民國國慶，高雄市長陳其邁今（10）日早上出席市府舉辦的國慶升旗典禮，他提及，今年國家、城市仍面臨諸多挑戰，感謝國軍弟兄姐妹，在面臨中國實彈射擊威脅的時候，站在國防最前線來保護中華民國的安全。

今早國慶升旗典禮在高市府四維行政中心展開，高雄市議長曾麗燕、立委趙天麟、許智傑、高市議員林智鴻、李雅慧，以及50名里長，上百名民眾齊聚市府前廣場一同為國慶祝賀。

陳其邁致詞提到，回顧今年來，我們的國家、我們的城市仍然面對諸多的挑戰，像是依舊在新冠疫情威脅下，也依舊在中國的武力威脅下，在此特別感謝醫護同仁，還有辛苦的防疫人員，也感謝議會支持市府團隊，而配合中央措施，市府逐步推動紓困振興措施，讓市民能回歸正常生活。

陳其邁表示，更要感謝所有國軍弟兄姊妹，「在面臨中國實彈射擊威脅的時候，站在國防最前線來保護中華民國的安全」，感謝所有弟兄姊妹守土衛國，更進一步呼籲大家，共同團結一致、你我同行，做國軍弟兄姊妹最堅強的後盾。

陳其邁強調，無論任何黨派，無論先來後到，共同守護我們的家園，數十年來流動在我們血液中的民主自由，使我們堅定的擁護這片土地，「我要向大家報告，我們都是台灣人，我們都是高雄人，我們以台灣為榮，以高雄為榮」。

他也細數上任後政績，市府團隊2年拚4年，加速產業轉型，迎來台積電及半導體科技產業，接軌國際供應鏈。年底前，社區關懷據點會達到520處，平價教保服務也會達到90％，以及在今年開始課徵囤房稅，以囤房稅的稅基來擴大租金補貼，同時大幅度興建社宅，以1萬5000戶為目標等，這些都是在建構提升高雄的社會安全網。