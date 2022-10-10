屏東縣消防局9日下午4時許接獲民眾通報指出，瑪家鄉牛角灣溪第一瀑布有一民眾溺水，警消隨即出動前往救援，現場拉起一名男子，已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，警消正釐清事故發生原因。

屏縣消防局當時派遣瑪家分隊、三地門分隊、特搜大隊及第一大隊，共計出動6車、13人並攜帶潛水裝備前往救援，由第一大隊副大隊長楊景雄帶隊，到達現場後立即著潛水裝備將溺者拉起，為37歲男子、當時已無生命徵象。

警消立即於岸邊實施CPR，隨即由瑪家分隊救護車將溺者緊急送往高榮屏東分院急救。