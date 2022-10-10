人生中難免遇到一些挫折，但每個人的耐受程度不同，有些人隨遇而安，面對挑戰容易舉白旗投降，有些人在困難面前卻能越挫越勇。命理專欄《旺好運》指出，生肖屬牛、虎、馬、豬者耐受能力強，他們不怕遇上逆境，把吃苦當作吃補。

▍生肖牛

屬牛的人勤懇老實，也有很倔的牛脾氣，不論是生活或工作上遇到困難，他們都會將其視為磨練，絕不輕言放棄，這些經驗讓他們變得越來越強，堅持下去大都能迎來好結果。

▍生肖虎

屬虎的人對自己要求很高，而且他們意志力強又充滿魄力，很少會被挫折打敗，不管遇上多艱難的問題他們都會勇往直前，一次不行就多試幾次，不成功不罷休。

▍生肖馬

屬馬的人性格堅強，對他們來說平平淡淡的日子很痛苦，有些挑戰、刺激的環境才能讓他們更有鬥志，面對困難他們也會汲取經驗，想盡辦法突破。

▍生肖豬

屬豬的人個性傻傻的，想法直接，做事也不會拐彎抹角，只要是自己認定的事情就不會輕易放棄，幸好他們算是傻人有傻福，只要肯努力都有轉危為安的好運。