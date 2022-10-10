今宜蘭縣長林姿妙率領縣府各局處長、宜蘭縣議會議長張建榮則帶領議會團隊與現場大批民眾，高舉小國旗、唱國歌。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣大雨滂沱，卻不減民眾的熱情。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙與現場2800位民眾，一同健行迎接第一道曙光。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣大雨滂沱，卻不減民眾的熱情，宜蘭縣政府今（10日）上午7時在宜蘭運動公園田徑場，舉辦「國慶升旗典禮暨全民活力健行活動」，縣長林姿妙與現場2800位民眾，一同迎接第一道曙光；林姿妙說，風雨生信心，拚出宜蘭好健康、好生活；宜蘭縣議會議長張建榮不忘呼籲民眾投票，讓林姿妙繼續連任。

林姿妙就任後，國慶升旗典禮及健走活動已邁入第3年，雖去年受疫情影響停辦健走活動，採線上直播，仍吸引許多縣民在螢幕前共襄盛舉；今年縣府為凝聚國人愛國意識，特別在宜運至蘭陽大橋周邊及凱旋路沿線懸掛國旗，旗海飄揚，十分壯觀。

今林姿妙率領縣府各局處長、議長張建榮則帶領議會團隊與現場大批民眾，高舉小國旗、唱國歌，齊聲呼喊「宜蘭共好，護佑台灣」、「祝中華民國生日快樂」； 由舞蹈老師帶領大家做健康操，林姿妙展現活力十足的動作，帶頭打造樂活宜蘭。

林姿妙表示，我們熱愛國家、有國才有家，熱愛家庭、熱愛民主、熱愛所有縣民， 宜蘭縣政府對於縣政推動上，秉持方向對、政策對、做對的事，迄今持續拚經濟、交通、建設、老人福利、社會福利，各領域都齊頭並進。同時感謝大家團結合作，才能穩定疫情，拚出好健康。

林姿妙說，宜蘭好山、好水、好環境、好人情，全國不用水庫只有宜蘭縣，用宜蘭人的精神，風雨生信心，水是宜蘭縣的財，希望把財政做好，讓宜蘭縣蓬勃發展，頭家有生意可以做、工人有工作可以做，人才不能外流，共同拚出宜蘭的好生活、好環境。

張建榮致詞時不忘拉抬林聲勢說，民進黨選舉選輸人，用奧步在打，希望縣民11月26日出來投票，讓林姿妙繼續連任。

此外，健行活動結束後，縣府準備小國旗及活力早餐與媽祖紀念口罩贈送給全程參與的民眾；另，縣府各局處也設攤，進行有獎徵答等宣導，讓民眾更容易獲得服務資訊。