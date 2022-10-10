什麼行業月薪上看6位數卻沒什麼人知道，而這行業經常在你我身邊出現？一名網友分享，他上某求職網站，赫然看到一個徵才廣告，換算月薪至少11萬元，「難怪那麼多人想考藥學系」。

這份職業就是藥師！原PO表示，根據該廣告內容，某藥局正招募藥師，時薪高達660元，若月休8天，以每月工作176小時計算，換算月薪逾11萬元；且有大型包藥機，等於工作有機器幫忙分攤。

「待遇真的很OK，難怪一堆藥學系要念5、6年，分數還那麼高」，他把內容PO至匿名論壇「Dcard」，引來不少人討論，「藥師如果改當藥廠業務，同樣數字，換成美金你再算一算」、「壓力沒有醫護這麼大，在社區藥局都是阿公阿嬤來拿慢性病的藥」。

過來人表示，雖然藥師不乏百萬年薪，但畢竟佔少數，大部分在醫院工作的藥師，月薪不滿7萬甚至不到6萬，「實際得靠加班津貼或獎金，做的事單調、重複性高，易倦怠」、「現在都被要求賣高單價保健食品，尤其連鎖藥局」、「沒有原PO說的那麼好，要拿10萬以上幾乎沒在休息」。

疫情期間，藥局被賦予發口罩、快篩試劑等任務，儼然民眾健康諮詢站，加上處理處方箋，若用心做功課，幾乎掌握社區脈動。連大型藥妝店現在都有高薪招募藥師、擴大領藥服務的轉型計劃，就是相中保健醫療這塊兵家必爭之地。