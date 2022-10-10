南韓27歲新生代女星朴慧秀（박혜수），擁有甜美臉蛋與清新的氣質，一出道就獲得大眾矚目，加上她又善於鋼琴、吉他、長笛等各種樂器，星路備受期待。不料，她卻在2021年2月意外捲入校園霸凌案，雖曾透過經紀公司回應不是事實，卻也因此暫時消失在演藝圈中，而時隔1年多，她終於現身於「第27屆釜山電影節」中，並罕見地提起了霸凌案相關話題。

朴慧秀在2021年2月時，遭一名匿名網友出面指控她是霸凌慣犯，曾在學生時期亂剪同學的頭髮，還摔爛同學的便當並強制餵食防腐劑，之後也陸續出現其他爆料者，多達10多人，他們還成立「受害者群組」要朴慧秀出面道歉。但即使朴慧秀所屬的經紀公司回應「全都不是事實」並向他們提出告訴，仍止不住謠言，網路上罵聲不斷，由她與NCT在玹所主演的新戲《Dear.M》也因此無限延檔，最後甚至被取消了電視播放權，改為海外串流平台播放，而她其他廣告代言也紛紛被取消，嚴重影響演藝事業，朴慧秀也暫時消失在演藝圈中。

時隔近2年，在近日舉辦的第27屆釜山電影節上，朴慧秀也終於露面，替電影《你和我》的官方行程活動進行宣傳，疑似宣布正式復出，而她除了開心的與大眾打招呼外，也罕見地主動提起霸凌事件，直言「我不再逃避、正在努力面對解決中，請大家再等我一下，狀況整理完畢後，會再跟大家仔細說明」接著不忘感謝《你和我》的導演，及工作人員、演員們的包容及鼓勵。而網路上對於她復出演戲的消息出現兩派聲浪，不過也有不少人大讚她積極面對的勇氣。