以東京事變樂團聞名日本的女歌手椎名林檎，於近日公告將推出新專輯《百藥之長》備受網友期待。誰料，卻因專輯內含的周邊上印有酷似「Help Mark」以及「紅十字標誌」的花紋，而在社群平台上引發熱議，就連粉絲都認為此商品不妥，應該立刻更換標誌或下架。

椎名林檎新專輯周邊上印有紅底白十字或白底紅十字的花紋。（圖／翻攝自椎名林檎臉書）

近日，椎名林檎將推出全新專輯《百藥之長》的消息在推特上釋出。原本粉絲們都做好荷包要大失血的準備。誰料，卻發現其中「UNIVERSAL MUSIC STORE限定版」周邊中，口罩、口罩盒／套、證件套等產品上面印有紅十字標誌，與日本東京都福祉保健局於2012年設計的紅底白十字「Help Mark」標誌極為相似，該標誌平常是用來發放給裝義肢或人工關節、患有內臟疾病或疑難雜症的人、孕婦使用，讓外界可一眼認出需要照顧、支援的族群，從而更容易獲得幫助。

「紅底白十字」的幫助標記，是日本東京都福祉保健局設計用來辨別需要幫助的民眾。（圖／翻攝自日本東京都福祉保健局官方網站）

根據日媒報導，「紅十字」是日本紅十字會官方網站上的一個標誌，是用於戰爭和衝突地區的醫院和救援活動，國際和國內法律都嚴格規定不得攻擊帶有此標誌的醫院和救援人員。因此，「紅十字標誌」的使用僅限於紅十字會和其他法律承認的組織，專輯周邊擅用相似標誌恐有觸法疑慮。

此外，日網友在推特上以標籤「ヘルプマーク」（幫助標記）熱烈討論椎名林檎新專輯一事。其中，有不少真正需要幫助的民眾出來發聲，表示「使用相似標誌在商品上，會讓幫助標記與商品概念混淆，影響民眾的認知，導致真正需要幫助的人無法在第一時間獲得幫助。」就連幫助標誌的倡議支持者之一的山田雅徳（総社市議会議員）也出面發聲，認為「應該重新學習幫助標記的活動。」