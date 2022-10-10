22歲日本女星濱邊美波憑著電影《我想吃掉你的胰臟》、電視劇《狂賭之淵》、《我們的愛情不正常》、《我女兒交不到男友》等作品人氣飆漲，演技和外貌都獲得高評價，擁有無數男女粉絲喜愛，但近日卻傳出她在17歲時，曾經接受過大陸富商的金錢約會，並發生性關係。

「日本國會議員」爆料網紅東谷義和稱，在最開始這位男性富商見到濱邊美波之前，還經歷了中文介紹，男性富商透過私下關係交好的日本女主持人佐野雛子向一位前藝人介紹了濱邊美波，然後這位前藝人在收取實業家三百萬日元之後，就引薦兩人見了面，在更早之前佐野雛子也被拍到和王思聰出遊。

除了濱邊美波之外，前藝人還向該男性實業家介紹了另一位日本女星川口春奈。這位實業家在東京某餐廳內分別與這兩位女星吃了飯，並且以打車錢為由向這兩人分別支付了一筆資金。

值得一提的是，當時的濱邊美波一開始的態度是拒絕的，但不知道為什麼後來還是收下了這筆錢。更令人震驚的是，當時的濱邊美波主演的電影《我想吃掉你的胰臟》正在熱播，年僅17歲的她是個未成年少女。隨後，濱邊美波又跟這位男性實業家幽會過幾次，兩人甚至一起去了新加波旅行，也以合理的名義收了幾次錢。

而更讓人瞠目結舌的是，日媒所爆料的這位男性實業家，居然就是大陸赫赫有名的公子哥王思聰，不僅如此，王思聰還被曝跟前文提到的日本女主持佐野雛子之間也有過非常曖昧的關係，並且有消息稱，佐野雛子在日本所開的一家美容院，幕後正有思聰的支持。