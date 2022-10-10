國家教育研究院今天表示，已於該院官方網站公布《華語文能力基準應用參考指引》，提供華語文教學可以使用的教學內容，同時也對教師在規畫課程、設計教學、編寫教材、運用資源、編製測驗等五個面向有所建議。

《華語文能力基準應用參考指引》提供華語文教學可以使用的教學內容，如漢字、詞語、語法點等語言知識、溝通話題以及教學資源等參考資料，並結合學習者的聽、說、讀、寫、譯、文化的表現描述，幫助教師可依照學生的學習需求與目標將上述內容做適當轉化，以發展合適的教學與教材。

國教院於2020年完成「台灣華語文能力基準」，鑑於世界各地華語文教學的分享及交流需要發展一套涵納理念、目標、學習重點及實施方式的課程指引，國教院又將「台灣華語文能力基準」擴充為能涵納課程、教材、教學、資源、評量五個面向的「參考指引」。

國研院指出，「參考指引」主要說明華語作為第二語言╱外語的基本理念、課程目標、學習內容、學習者能力描述等內容，可以作為規畫課程、編輯教材、選擇教學資源、設計測驗等實際使用的參考資料。

「參考指引」內容提供華語教學各領域的重要基礎，可協助華語教師根據不同學生的文化、特質或學習目標，設計相應的教學方法、學習策略或評量方法。國教院也將於明年推出「參考指引」使用手冊，提供華語教學上具體可操作的教學說明及示例，以協助各界推廣應用。