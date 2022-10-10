揮別過去兩季待在籃網的不愉快時光，最近加盟「綠衫軍」塞爾提克的「幹籃哥」布雷克葛瑞芬，10日接受波士頓媒體訪問，當然想把自己內心話講了出來，「現在待在塞爾提克的氛圍，比起我待在籃網時期強多了，無論哪個方面都是如此，差距很大！」

「比如說兩支球隊的成熟程度與包容性就完全不同，當我來到波士頓，跟我過去待過環境相比，真的非常不同，當然現在是好的不同，這裡訓練更專注、更具鼓勵性，很有幫助，」布雷克葛瑞芬說，「我很慶幸選擇加盟綠軍，卻不認為理所當然。」

也難怪布雷克葛瑞芬會把前東家籃網「酸」到如此地步，因為他在去年3月從活塞跳槽籃網，原本以為自己會被重用，結果一開始還能擔任先發，隨後遭到籃網總教練納許完全冷凍，甚至被排除在輪替名單之外，他當然會對籃網的環境充滿怨言。

不過如今布雷克葛瑞芬待在塞爾提克的地位也不算穩固，因為他只是暫時幫助塞爾提克解決禁區人手不足狀況，因為羅伯特威廉斯、賈林納利兩大內線主力都因膝蓋開刀必須休養，等到兩人先後傷癒歸隊，葛瑞芬假如還沒打出應有水準，恐怕只會再被邊緣化。