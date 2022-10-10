「生化人」普侯斯（Albert Pujols）的球員生涯結束了，但他留在棒壇的日子還很長，根據《洛杉磯時報》記者爆料，普侯斯將返回前東家天使履行他10年1000萬美元的個人服務合約。他將可以在天使幫忙培養球員，或是擔任高層與教練團的顧問，每年收取100萬美元服務費（新台幣3171萬）。

天使2011年與普侯斯簽下10年2.4億美元肥約，其中還包含了退役後10年1000萬美元服務合約。當年邦茲（Barry Bonds）與巨人也有類似合約。然而天使對於普侯斯在入隊第6年開始衰退而感到不滿，終於在球員合約最後一年無預警將他DFA（指定轉讓）。

事後看來天使無意間幫了普侯斯一個大忙，普侯斯在隔壁的道奇重新出發，今年更在老東家紅雀達成生涯700轟的殿堂級成就，即使他還對天使有什麼怨恨也煙消雲散了。老闆莫雷諾（Arte Moreno）正打算賣掉球隊，天使將有一個全新的開始，報導指出普侯斯對此亦充滿期待。

其實在2014年，普侯斯曾經不爽被拿來與隊友「神鱒」卓奧特（Mike Trout）相提並論，他認為資歷尚淺的卓奧特分量差得太遠，他對《今日美國》說：「你們在開玩笑吧。全聯盟只有邦茲比得上我的數據，現在你們反倒問我能不能追上卓奧特？他是個虛心受教的好孩子，但如果有人叫我向他看齊，那我乾脆不打了。」總之大部分球迷還是樂見普侯斯與天使和解，卓奧特也稱讚普侯斯是個好隊友並且對普侯斯一直充滿感謝。