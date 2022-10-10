國民黨今舉行國慶升旗典禮。（張薷攝）

資深名嘴周玉蔻爆發爭議後神隱多日，近日於臉書先「復出」，國民黨主席朱立倫直言，民進黨應該很高興，因為周玉蔻是民進黨最重要助選員，呼籲民進黨不要遇到問題就想要切割，「蔻蔻姐復出對陳時中是幫大忙」。

朱立倫表示，民進黨應該很高興，因周玉蔻是他們最重要的助選員，民進黨不要想切割，因為周玉蔻平常幫民進黨很多人忙，也幫陳時中不少忙，每次陳時中需要宣布政策，以及調整任何想法，都是周玉蔻幫忙，不要遇到問題就想要切割，「周玉蔻復出是幫陳時中大忙」。

對於新北市長侯友宜今成立競選總部，對手林佳龍指沒邀請朱立倫是侯狡猾又自私？朱立倫好說，林佳龍太不了解新北市，侯友宜4年前不就是一樣嗎？這表示林佳龍4年前沒關心新北市，只關心自己。

朱立倫強調，侯友宜向來一再強調，市民就是大咖、就是老闆，也不會設主任委員，競總就是歡迎大家來泡茶，市民是最大咖，這是侯4年前一直走到今天都一樣，他看到林佳龍批評就想笑，可見林4年前完全沒有關心新北市。

針對國民黨將舉辦大型造勢活動，朱立倫表示，國民黨目前規劃4場，第一場是10月14日，由台中市長盧秀燕領軍傑出女性候選人的「十全十美」 造勢，第二場他特別拜託侯友宜領軍，在11月12日舉行六都聯合造勢，第三場是選前黃金週在桃園舉辦，匯集北北基桃幾個主要城市一起來桃園造勢，最後選前之夜會在台北，一起為國民黨台北市長參選人蔣萬安加油。

此外，對於國民黨台北市長參選人蔣萬安提出「深蹲免費撘公車」說法，朱立倫緩頰表示，蔣萬安只是舉例，提及自己當新北市長時有運動健康餐，也就是跳完動健康才有老人共餐，為蔣萬安滅火「他就是一個舉例」，目的為改善市民肌耐力與健康，並沒有推行這樣的政策。