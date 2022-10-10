女星侯佩岑外型亮麗，曾任新聞主播，因流利口條及優秀外語，被譽為「甜心主播」、「台灣第一甜姐兒」，2011年她嫁給證券商高層黃伯俊，生下2子後依然青春耀眼。多年過去，侯佩岑芳齡已來到43歲，在IG穿低胸裝秀神腿時，分享初老的感言，回覆留言時，她本人更對一名粉絲感嘆：「老了～」，但其實美貌和身材明明就超好，甚至因此辣到釣出陶喆妻江佩蓉激喊：「要先報警」。

侯佩岑近(9日)分享多張神級美照，也寫下變老後的心情：「年紀越長，越要保持一顆年輕的心，你說是嗎？」，照片中，侯佩岑身穿一襲紫色連身洋裝，襯托出她優雅大方的氣質，衣服的低胸設計炸出性感美胸，裙襬則衩出神級鉛筆腿，腳則踩尖頭白色高跟鞋，使得身型更顯修長，在擺出的S曲線盡顯女神的迷人風采。

侯佩岑喊話年齡越大心態越要年輕。(圖/侯佩岑 IG)

鐵粉們都說侯佩岑43歲的身材依舊火辣。(圖/侯佩岑 IG)

粉絲們狂誇侯佩岑凍齡有術、身材依舊惹火：「只有頭髮變長吧，看起來一樣年輕」、「本錢還是滿滿，請繼續美女」、「老了能當好頑童，絕對是件開心的事」、「真的好美好有氣質，妳是我一輩子效仿的榜樣」，其中有人誇說：「真的這麼多年都這麼漂亮」，侯佩岑則笑回：「有嗎～老了，u r too kind(妳人真好).」，還附上3顆紅色大愛心，答謝粉絲的稱讚。

不少粉絲都誇侯佩岑凍齡有術。(圖/侯佩岑 IG)

陶喆妻江佩蓉誇侯佩岑美到要報警。(圖/侯佩岑 IG)

此外，辣照也釣出閨密、歌手陶喆的35歲妻江佩蓉猛誇：「我要先報警了喔！！太辣太美了」，侯佩岑則笑回：「這裙長對妹妹來說還是太長對嗎？學妳露腿但姊姊的腿長只有妳的一半」，並問對方「怎麼辦」，江佩蓉聽到後不敢置信回說：「姐關於腿長的部分你不可能，你腳長150cm不要開玩笑了」，雙方的互動相當逗趣、可愛。