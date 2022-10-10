2022台灣設計展在高雄，目前設計中島十展全開，加上駁二嬉啤派對、設計中島市集、型農市集等周邊活動加持，連假聚集滿滿人潮，第一天就超過47萬人搶登設計中島，高雄市長陳其邁表示，三天預計將會超過百萬人次。週末連假每天大港橋上滿滿人潮準備登島，在有無敵海景的高雄港區，歡度難忘又充實的國慶假期。

高雄市長陳其邁10日表示，連假第一天設計中島周邊人潮高達47萬人，第二天更有48萬人，相信三天連假一定會超過百萬人次參觀設計展。而高雄輕軌C20台鐵美術館站到C24站愛河之心站，五站在國慶連假前開通試營運，一方面希望可以疏通連假朝聖設計中島的人潮；一方面也讓大家更便捷、深入的探索城市之美。整個高雄因為各式各樣的設計展演藝文活動而充滿活力。

高雄副市長史哲表示，設計中島為了服務廣大參觀人潮，不僅有規模最大最精采多元的十大展區，還規畫了環島電動巴士、近百攤設計中島市集、碼頭星芒帳休息區、設計擎天光之展演、中島酒吧，從上午11點到晚間11點，都能讓大家玩得盡興，高雄港區更加碼附贈無敵夕陽海景，為登島留下最美回憶。

高雄市文化局長王文翠表示，駁二大義公園接連三周更舉辦廣受喜愛的「嬉啤派對」，文化體驗活動特別受到民眾喜愛，畫糖、藍染等課程，大家玩的不亦樂乎，以花藝植栽布置的派對場地，更讓許多民眾拍個不停。大義街底也有農業局舉辦的吉10型樂型農市集，帶來許多高雄優質農產，展現高雄農業設計力。

今年台灣設計展在高雄將會展到10月23日，這次打造史上最大的萬坪展區，集結超過五百位設計師參與，將台灣豐沛的設計力匯聚高雄，展場遍及高雄38區，包含「設計中島」10大展覽、「城市展區」7處歷史場域、「設計響應」超過100場熱點活動、串聯超過500家業者。相關訊息請上台灣設計設計台灣網站( https://twdesign.tw/ )查詢。