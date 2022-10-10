台北市長三角督選戰加溫，國民黨參選人蔣萬安日前拋出「深蹲換免費搭公車」想法，掀起話題。民進黨參選人陳時中酸不能理解，無黨籍參選人黃珊珊則認為政策應該要看公平性、可行性。蔣萬安今天表示，他在論壇上分享國外案例，卻被有心人士扭曲成是他的政見，真的哭笑不得，但很高興看到大家掀起深蹲風潮，並親自示範深蹲，分享深蹲訣竅。

蔣萬安今天上午出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮，對於「深蹲換乘」說遭對手攻擊，蔣萬安受訪時表示要還原一下狀況，前天他參加氣候治理、淨零台北論壇活動，他舉國外全民參與節能減碳實際案例分享，讓大家看看羅馬尼亞第二大城市如何兼顧鼓勵運動，又成宣傳節能減碳。

蔣萬安說，沒想到他在論壇上分享國外案例，卻被有心人士扭曲成是他的政見，真的哭笑不得，但熱愛運動健身的朋友都知道，深蹲是訓練全身肌肉、強化核心、強健體魄的好運動，當然前提是做的標準、安全，很高興看到大家因為他舉的例子掀起深蹲風潮，大家開始Google怎麼深蹲。

陳時中透露他深蹲可以分2次，共可做30下，黃珊珊一天可以做60下。蔣萬安表示，他可以做很多下，平常就有健身運動習慣，前提是做的標準、安全，深蹲強化肌力，對長者減少肌少症都有非常大幫助，希望熱愛運動朋友了解深蹲好處，甚至專業教練及有運動習慣朋友可以上傳深蹲影片並TAG他，告訴他最正確的姿勢，也宣傳深蹲的好處。

蔣萬安接著當場示範深蹲3下，他表示，平常會做深蹲，並分享深蹲訣竅，他說，一開始要站與肩同寬、再寬一點，接著髖骨往後，像坐下去感覺，脊椎維持平衡，膝蓋稍微往腳尖方向，大概是幾個重點，更專業的教練可以再多宣傳，告訴哪裡要注意，避免受傷，做的標準，鍛鍊肌力達到健身效果。