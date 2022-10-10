隨著邊境管制鬆綁，除能帶動旅遊業復甦外，這兩年完婚的新人們也成為最大受惠者之一。數字科技(5287)旗下婚禮平台「Marry結婚吧」針對預計未來兩年內完婚的準新人進行調查，發現2022年結婚對數有望破12萬對，不僅對數回到前年水準，婚禮預算也回升至57.9萬，其中雙北預算高於全台平均8％，進一步分析預算分配，仍以「婚宴」花費占比53.9％最高，其次為婚戒(占12.5％)及喜餅(占11.3％)；而宴請桌數影響婚宴費用，目前主流為15-20桌，每桌費用則較疫情前漲10％，使得新人們多選擇「精緻美」路線。

Marry結婚吧發現疫情趨緩使新人急於完婚，且新人年齡有下降趨勢，以31-35歲及25-30歲為主力，而結婚對數預估可破12萬對，較去年上升5％，值得注意的是，台北市520當天登記對數創新高，破12年來紀錄！此外，調查數據顯示，2022年全台平均婚禮預算為57.9萬，較2021年增3％、2020年增5％，其中又以雙北預算62.7萬最高，且高於全台平均8％，而桃園、台中則分別為60.8萬、56.7萬居二、三；進一步分析婚禮預算分配，5成以上花在婚宴會館，其次為婚戒(占12.5％)及喜餅(占11.3％)。

因新冠疫情導致婚宴舉辦較過往不易，但據調查數據顯示，不宴客僅登記的新人卻僅占6％，以剛適婚的25-29歲年輕族群為主(占42％)，婚禮預算平均為17.3萬；而遵循傳統宴客習俗的新人，在放寬宴客人數限制後，宴請桌數以15-20桌為主流，相較疫情前減少約5-7桌，加上每桌費用NT$15,800起跳，較過往漲幅10％，不僅影響婚禮預算分配，也讓新人更加重視賓客邀約名單，且要求細節、注重流程，整體風格偏好「精緻美」路線。

調查數據亦顯示，超過7成新人會先在線上搜尋店家資訊及服務內容，再透過口碑、社群評價來比較，最後才會至門市體驗、了解方案詳情，而以往大家常見的線下實體婚紗展，目前也只剩下約2成新人會抽空前往了解行情。在購買決策上則首重「價格方案」，特別青睞「安心延期(占62％)」、「桌價現折(占54％)」及「桌菜酒水升級(54％)」，主要原因為擔憂疫情再起，因此在疫情完全結束前，6成新人認為婚宴「延、改期」應為基本配套內容。此外，另有4成新人對於「消費滿額贈周邊服務」感到有興趣，期望包套內容能涵蓋更多周邊服務，如免服務費、提供住宿等，來降低其他服務費用。