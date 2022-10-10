俄羅斯外交部獨聯體事務第二司司長波利修克（Aleksey Polischuk）昨（9）日接受俄國官媒訪問時，痛批美國對俄羅斯發動「傀儡戰爭」，他並警告，如果西方繼續提供烏克蘭遠程或更強大的武器，將等同於跨越俄羅斯的紅線，莫斯科將在分析後確定如何反應。

烏克蘭如何使用美國提供的海馬斯多管火箭系統（HIMARS）與俄羅斯作戰？

綜合俄羅斯塔斯社（TASS）、俄羅斯媒體「真理在線」（pravda.ru）、線上新聞網站「Gazeta.ru」報導，波利修克昨日接受塔斯社專訪時警告，西方若持續向烏克蘭提供遠程或更強大的武器，將等於跨越俄羅斯的紅線，莫斯科將在徹底分析後，決定如何對提供武器的美國及盟友祭出反應。

他這樣說：「我們已經劃定了紅線，主要是向基輔提供遠程或更強大武器。」

波利修克也在訪談中指控美國協助烏克蘭僱用外國傭兵、指導作戰行動，「華府持續大量提供重武器給基輔政權，提供從軍事、商用衛星蒐集來的情報數據，協助僱用外國傭兵及指導作戰計畫，這些都讓它變成了衝突參與者，甚至許多西方專家都相信美國在烏克蘭發動對抗俄羅斯的『傀儡戰爭』。」

他接著指控美國讓盟友介入這些行動，驅使西方盟友向烏克蘭運送武器，包括法國、德國將擴大軍事與技術援助，英國將對烏克蘭部隊進行訓練，參與訓練的教官來自波蘭、加拿大、紐西蘭及其他西方國家，他警告這些行動都將導致西方盟友直接涉入衝突的程度上升。