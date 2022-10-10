太魯閣國家公園熱門景點白楊步道後段持續有落石掉落，太魯閣國家公園管理處已封閉部分路段，呼籲遊客多加留意。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路117.4公里處今年3月因地震及連日降雨造成大規模坍方，經連日搶修後，目前每日僅開放4個時段通行，由於國慶連假該路段湧入大量車潮，所幸大家均在警方及工程人員手持紅旗指引下順利通過。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

東北季風影響，花蓮近日連續降下豪大雨，山區邊坡較不穩定，太魯閣國家公園熱門景點燕子口步道因落石掉落，阻礙人車通行，太魯閣國家公園管理處已緊急封閉，預計明日開始清除，白楊步道則因後段持續有落石，封閉部分路段。

天祥地區前幾天連日大雨，山區邊坡不穩，太管處巡查人員今上午在燕子口步道400公尺處發現大量落石，大小顆石頭覆蓋道路，人車無法通行，已緊急封閉。白楊步道則是1.9公里有落石，且經目測發現落石點上方掉落岩壁面有明顯裂縫，太管處考量遊客安全，目前關閉步道1公里至2.1公里水簾洞處

太管處課長聶士詔表示，燕子口步道因落石較為嚴重，太管處預計明天清除，並觀察邊坡在24小時內的情形，若氣候穩定，最快預計12日早上10點開放；白楊步道則是後半段有零星落石，需待觀察邊坡穩定度，待天氣放晴另行開放，不過詳細資訊會在官網及臉書粉絲專頁上公布。

太管處表示，除白楊步道、燕子口封閉，綠水步道因進行邊坡搶修作業採部分封閉，且近日天候狀況不穩定，轄內亦有些步道並未暢通，請遊客留意。

此外，台8線中橫公路117.4公里處今年3月因地震及連日降雨造成大規模坍方，公路總局隨即封閉管制114.6K公里至120.6公里（關原至金馬隧道東端段），並經連日搶修後，目前每日僅開放4個時段通行，分別為上午7時至8時、上午10時 （現場車輛放完即封）、中午12時至下午1時及下午3時 （現場車輛放完即封）。

由於坍方災區長約300公尺，且破碎岩溝面落石難以控制，加上搶修現場雲霧瀰漫、能見度差，除有老師傅駐守警戒，新城警方放行時段也會前往協助疏導交通，不過雙十連假期間中橫公路湧入大量車輛，甚至清晨不到6時，管制站已有近百輛停等人車，等待7時通過長達300公尺坍方災區，甚至10時停等車隊從關原加油站綿延至觀雲山莊，車龍長達近1公里，各式車輛近300部，所幸均在警方及工程人員手持紅旗指引下順利通過。