靈異探險直播主「晚安小雞」上月探險彰化員林鬼樓「黃金帝國」，直播時遭1名遊民持刀追殺，他躲在房間內還在工商賣貨，遭質疑真實性；警方通知他說明，他昨（9）晚做完筆錄，向警方強調絕無做假，對於私闖住宅向管理員致歉，管理員痛批晚安小雞為了網路聲量造成當地恐慌，毫無社會道德心。

據自由時報報導，「晚安小雞」昨（10）日到警局做筆錄，「黃金帝國」的大樓管理員也到場，晚安小雞對於未經許可、擅自進入內部向管理員致歉，還說做靈異探險直播難免會這樣，他至今已花6位數在和解金上；此外，警方問他遭遊民追殺時為何不離開大樓，反而是躲在房間內，甚至還為防蚊液做工商賣貨。

「晚安小雞」昨已做完筆錄，向警方強調絕無做假，對於私闖住宅向管理員致歉，管理員也現身痛批晚安小雞為了網路聲量造成當地恐慌，毫無社會道德心。（翻攝照片）

「晚安小雞」強調遭遊民追殺絕對沒有做假，他說當時嘆險到第二層時聽到怪聲音，發覺有人，他也不解該處怎麼會有人，從遠處看確實能隱約看見夜燈、食物、酒瓶，而管理員則說大樓內部不可能有遊民，反而是晚安小雞的直播影片已造成當地人的恐慌，痛批晚安小雞毫無社會道德心，靠網路賺聲量應有分寸。

晚安小雞上月17日探險黃金帝國大樓，一度拍到人影，之後1名遊民手持菜刀向他狂奔，小雞與友人躲在房間內還不忘做工商賣貨，遭質疑真實性，他事後在臉書稱「並不會拿體驗者或是自己的生命開玩笑！而且有誰願意在命案現場當臨演的，一個小時1000給你你願意做嗎」；目前警方朝侵入住宅、妨害名譽偵辦。