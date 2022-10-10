國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日特別前往左影果貿社區參與升旗典禮，與住戶及支持者共同唱國歌，慶祝中華民國111年生日。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日特別前往左影果貿社區參與升旗典禮，與住戶及支持者共同唱國歌，慶祝中華民國111年生日。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日特別前往左影果貿社區參與升旗典禮，與住戶及支持者共同唱國歌，慶祝中華民國111年生日。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（10）日特別前往眷村改建的左營果貿社區參與升旗典禮，與住戶及支持者共同唱國歌，慶祝中華民國111年生日。她強調，很多人會把中華民國的國慶變成「台灣國慶」，但在憲法沒改變前，還是要稱之為「中華民國國慶」。

左營果貿社區每年國慶傳統會舉辦升旗典禮，社區居民今晨6時許自發性集結廣場慶祝。柯志恩、前立委黃昭順、黨籍議員李眉蓁、李雅芬、陳玫娟、陳麗珍及議員參選人白喬茵、無黨籍議員參選人劉宥廷等人也都參與。

柯志恩致詞自曝，兒時在屏東是棋手，「唱完國歌、升國旗，是我每天的日常」，但曾幾何時，現在變成只有在國慶日或元旦才可感受到中華民國國歌的好聽，國旗冉冉上升的平和。她強調，「我們的國家叫中華民國」、「我們的國旗是青天白日滿地紅」，希望這面國旗永遠傳承下去。

至於為何特別強調中華民國國慶？柯志恩受訪時重申，現在有很多人把中華民國的國慶變成「台灣國慶」或把中華民國變成「中華民國台灣」，但對我們認知而言，10月10日就是中華民國，在憲法沒有改變，現況沒改變下，還是要稱為中華民國國慶。