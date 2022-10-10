台積電是全球晶圓代工龍頭，在各項產業都需要使用晶片的時代，台積電的地位越來越重要，然而外界擔憂台積電受到地緣政治因素干擾，甚至擔心北京犯台摧毀半導體產業，進而衝擊全球經濟。有專家提到，若兩岸衝突爆發，包括大陸在內的國家，都面臨一場世界性的經濟災難，恐需要至少10年才有可能恢復。

荷蘭媒體NRC針對台積電的影響力與重要性進行分析報導，文中提到若大陸犯台，台灣晶片業將馬上陷入停頓，全球各項產業也會受到衝擊。強取台積電生產晶片是行不通的，因為台積電技術與原料高度依賴全球供應鏈，若遭到制裁，生產活動也會跟著停擺。

電子時報創辦人黃欽勇認為，「包含大陸在內的全球國家，都將面臨一場世界性的經濟災難，至少需要10年以上的時間才有可能恢復，汽車產業的損失尤其巨大，且在許多工業國家，汽車產業佔GDP高達7至10%。」

黃欽勇分析指出，儘管大陸在軍事上展現實力，但台積電這個「背後靈」會阻止大陸侵占台灣，這就是台灣的晶片業被視為「矽盾」的原因，只要世界需要晶片，台灣半導體供應鏈就可護台。

報導也提到，台積電仍將最先進的技術留在台灣，主要是因為大型晶圓廠的成本太高，很難在國外複製成功模式，而且沒有夠多的人才去維持工廠24小時不間斷運作。