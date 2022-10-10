【雙十國慶】首提四大韌性！國慶演說全文曝光 蔡英文：給世界一個更好的台灣

今（10）日是中華民國111年國慶日，今年的國慶總統演說為「給世界一個更好的台灣-堅韌之島．韌性國家」，然而民進黨前立委林濁水表示，演說中強調台灣經濟逆勢成長，但實際上台灣卻和印度、越南兩國一樣，是靠著中美貿易戰與全球科技產業鍊重構順勢成長，他質疑，總統的判斷「未免和全球研究經濟的人看法太不相同」。

今年國慶總統演說主要內容分為「疫情中逆勢前進，把台灣推進一步」、「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」、「打造更精實的四大韌性，打造韌性國家」及「給世界一個更好的台灣」四大部分；其中四大韌性又細分為「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」。

其中在「四大韌性」的「經濟產業：因應經濟變局，布局產業未來」上，蔡英文認為打造「韌性國家」的首要任務，就是經濟產業的韌性。包括持續推動：管控通膨、穩定金融市場、產業布局、確保關鍵基礎設施安全、接軌國際供應鏈，以及淨零轉型等。並將從上述6個面向，提出政策主張，「建立能夠在逆勢中，因應變局、站穩腳步，更具有韌性的經濟與產業」。

對此林濁水指出，蔡英文強調在全球經濟衰退中台灣經濟逆勢成長，所以是靭性之島，但除了台灣，一樣成長的還有印度、越南，原因在於美國前總統川普發動貿易戰和全球科技產業鍊重構後，他們（印度、越南）大獲其利成長，所以是順著全球衰退之勢「順勢成長」，「這己是普世皆知的事了」

因此林濁水質疑，為什麼同樣的成長原因，印度、越南兩國是順勢，台灣卻是逆勢，「總統這樣判斷，未免和全球研究經濟的人看法太不相同了？」