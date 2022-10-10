新北市長侯友宜參加新北市國慶升旗典禮，與淡水商工女籃隊員一同站在舞台上揮舞國旗。（呂健豪攝）

侯友宜與國旗女孩站在國慶健走起始點位民眾加油打氣。（呂健豪攝）

新北市政府今年的國慶升旗典禮移師三重大都會公園舉辦，儘管天氣濕冷，但仍有大批民眾到場祝福國家生日快樂。新北市長侯友宜致詞時也說，儘管氣候不是那麼的好，但看到滿滿的市民愛著國家、愛著新北、愛著台灣這塊土地，就是個值得感恩紀念的日子，同時他也強調，國家只有一個就叫做中華民國。

為了號召市民共同展現愛國情懷，新北市政府今年特地將國慶升旗典禮選在腹地廣大的三重大都會公園舉辦，同時規劃在升旗結束後的「熊猴森‧熊健康」國慶健走活動，全長1.2公里的路程，在終點站還有限量5000份蔬菜能量包，讓市民可以在展現愛國心之際，也能更健康。

今年的活動不但有美麗的國旗女孩，還有南強工商表演藝術科的同學表演熱舞，展現青春活力，在升旗典禮時，更由奪得HBL兩度三連霸的淡水工商女籃隊員領唱國歌。

侯友宜表示，今天以開心感恩及感動的心情來祝福中華民國國慶日生日快樂，健康快樂平安是人生的重要方向，每個人都要有希望、快樂及未來，特別是在淡水工商女籃隊員的領唱下，跟著年輕人的腳步勇敢往前走，讓國家更有希望。

侯友宜也強調，國家只有一個就叫做中華民國，我們愛中華民國、愛台灣這塊土地，面臨任何挑戰，不分族群黨派心連心走在一塊讓中華民國會更好，今天看到下一代的機會和希望，在未來歲月日子裏努力往前走，讓中華民國越來越強大

民政局長柯慶忠表示，今年國慶升旗市民參與十分踴躍，大家不畏天候一同沈浸在壯闊恢宏的國歌與國旗歌中，場面氣勢萬千，愛國心令人感動，不少市民朋友都穿上國旗元素的裝扮，「這就是新北萬眾一心的團結熱忱。」

民政局表示，新北市今年的國慶大典同步於官方粉專「新北民政保平安」直播，並串聯「我的新北市」等28局處及29區公所粉絲專頁，網友反應相當熱烈，短短20分鐘的直播瀏覽量達2萬人次，一同留下對國家的祝福。