美麗島電子報董事長吳子嘉日前稱民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾向台北市長柯文哲「求官」，遭沈慧虹提告誹謗，沈10月3日提告，新竹地檢6日就發出傳票。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天炮轟，國家機器動起來，沈慧虹告吳子嘉，3天就發出傳票、11天就要應訊，司法檢調成為執政者的鷹犬，當成打擊異己的工具，讓人民非常憤怒。

蔣萬安今天出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮時表示，感覺到國家機器動起來，大家有感覺平常檢調速度會這麼快嗎？沈慧虹告吳子嘉，3天就發出傳票、11天就要應訊，接下來選戰剩下40幾天，全台灣檢調可以比照這樣的效率。

蔣萬安直言，民進黨為了攻擊民眾黨新竹市長參選人高虹安，立院黨團總召柯建銘發文要資策會交出相關資料，一開始說高虹安引用沒問題，現在又改口有疑慮；為了攻擊國民黨台北市長參選人張善政，農委會居然去翻出以前報告來抹黑，張善政要求農委會用同樣標準檢視農委會主委陳吉仲報告，農委會一動也不動。

他怒斥「什麼時候我們的政府單位、司法檢調心中只有政黨立場，沒有是非黑白？」。

蔣萬安表示，看到相關民調，台灣民意基金會5月對蔡英文總統調查，民眾最不滿意的就是司法改革，與發展國產疫苗都是敬陪末座，所以今天司法檢調成為執政者的鷹犬，當成打擊異己的工具，已經讓人民非常憤怒、不滿。