印度執政黨「印度人民黨」（BJP）德里黨部發言人巴加今天凌晨過後不久，推文祝賀台灣雙十國慶快樂，並附上一張懸掛在使館區附近的雙十國慶海報照片。

這則推文標註了中華民國駐印度代表處。即使是凌晨時分，仍在短短1小時內獲得140多人轉推，累積將近800個「讚」，截至今早，按「讚」數已破2000。

巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）也是印度人民黨青年支翼「印度人民青年陣線」（BJYM）的全國秘書，他曾於2018年赴台參加國防大學20天研習。

在2020年及2021年的雙十節，巴加都在中國駐印度大使館附近的路燈柱和路樹，懸掛祝賀雙十國慶的海報，挺台嗆中的意味非常明顯。

近來德里連日豪雨，多處嚴重積水，暫時不清楚他是否有在中國大使館或附近區域懸掛雙十國慶海報，推特上的照片看似是去年舊照。

記者驅車到使館區查看，並未看到雙十國慶海報，巴加暫未回覆記者的詢問訊息。

去年巴加接受中央社訪問時，譴責中國恫嚇及侵犯其他國家，並稱台灣是印度的朋友，印度人民支持台灣。（編輯：韋樞）1111010