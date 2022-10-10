林口區升旗典禮8點準時升旗，現場溜冰場已被民眾擠爆，湧現一片手舉國旗海。(蔡淑君提供)

今年兩位升旗手，除蔡淑君外，另一人則是「林口的驕傲」，也就是獲得今年全中運射擊金牌的林口高中學生楊子謙。(蔡淑君提供)

10月10日這天於林口社區運動公園舉辦升旗典禮，這也是新北時間「最早」舉辦的區域。(蔡淑君提供)

10月10日這天於林口社區運動公園舉辦升旗典禮，這也是新北時間「最早」舉辦的區域。(蔡淑君提供)

第六屆的新北市林口國慶升旗典禮，今天在林口運動公園熱鬧登場，雖然天空不作美，但雨水澆不熄大家的愛國心，一大早6點不到，就有民眾來排隊等待，近來疫情仍緊張，但現場還是湧入3000多人參與，一片國旗海飄揚，眾人齊唱國歌，主辦活動的市議員蔡淑君也忍不住直說，熱血又感動。

林口國慶升旗典禮，來自於2017年世大運，當時家家戶戶為了替我國選手加油，高掛國旗與標語，被譽為「最愛國的城市」。「林口阿姨」、市議員蔡淑君為延續這份感動，每年的國慶與元旦都會與區公所合作，舉辦升旗典禮，至今已經邁入第六屆，也成為當地一個很重要的節慶傳統。

林口國慶升旗典禮於今天上午7點30分開始入場，不少熱情民眾6點就來排隊，主辦單位特別準備了國旗鑰匙圈、口罩與早餐。8點準時升旗，現場溜冰場已被民眾擠爆，湧現一片手舉國旗海，今年兩位升旗手，除蔡淑君外，另一人則是「林口的驕傲」，也就是獲得今年全中運射擊金牌的林口高中學生楊子謙，眾人看著國旗緩緩上升，難掩內心激動，國歌越唱越大聲。

蔡淑君表示，去年因為疫情關係，升旗典禮限制人數在600人，一下就秒殺了；今年沒有限定參加人數，大家愛國心依舊不變，一早大手牽小手，來歡慶國家的生日。蔡淑君也說，民眾不畏風雨，就是要參與升旗典禮的熱情實在令她感動，有蔡媽媽還跟她說，從第一屆開始就帶著小朋友來參加，除增加下一代對國家的認同，這樣的活動很有意義。

林口區長藍品畯指出，為了慶祝雙十國慶，林口區於主要道路及交流道周邊插掛數百面國旗，10月10日這天於林口社區運動公園舉辦升旗典禮，這也是新北時間「最早」舉辦的區域。