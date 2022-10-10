蔡英文總統將發表國慶演說，提及「四個堅持」、「四大韌性」等，國民黨主席朱立倫痛批，蔡總統透過口號宣揚政策並不會達到目的，這6年每一年都創造新口號，而捍衛中華民國是國人共同的任務，民進黨每一天不要只想讓中華民國隱形化，甚至想要消滅中華民國。

朱立倫今出席國民黨黨中央國慶升旗典禮受訪時表示，捍衛中華民國不但是國民黨立場，也是全台灣人共同的立場，今天中華民國存在就是大家共同存在，捍衛中華民國也是大家共同的任務，民進黨不要每一天都想讓中華民國隱形化，甚至想消滅中華民國。

朱立倫指出，民進黨想販賣「亡國感」，創造政治利益也不是新聞，但是國民黨提出更具體，不但要強化國防（Defense），也要交流對話（Dialogue）的「雙D」政策，相信國際友人不但認同，所有人也會覺得這是最好方式。

對於蔡英文在國慶談話提及疫後挑戰大，朱立倫表示，全世界疫情最嚴重的前三名包含台灣，等於台灣還在疫情中，還沒有辦法好好地守護人民，讓大家減少每一天的死亡和染疫人數。現在都在談疫後很奇怪，當初在防疫過程中都比人家慢半拍，現在又想要逃避現實比人家快兩拍，一步一步走，好好把事情做好最重要。

至於蔡總統國慶演說將提到「四個堅持」、「四大韌性」，朱立倫批評，蔡總統透過口號式的宣揚政策，並不會達到她的目的，因為大家已經聽了太多年，這6年每一年都再創造新的口號，這不是最好的方式。

朱立倫認為，全民現在最關心的是民進黨執政6年，中華民國有更好，全民有更好嗎？大家日子如果過的不好，今天連民主自由的價值，連媒體都要被掌控，還有網路也要透過黑手來掌控，大家會覺得這日子怎麼過呢？整個民主自由的價值不見了。

朱立倫強調，民主自由不但要公開透明，還要受到監督，民主製油很重要的是大家要有言論自由，媒體是很重要的，請執政黨把背後那隻黑手收回去，讓媒體自由、民主自由的環境能夠重現。