有「橘色惡魔」之稱的日本「京都橘高校吹奏部」來台參加國慶大會，究竟「橘色惡魔」有多猛，律師呂秋遠表示，她們能在吹奏中快速變化隊形、表演動作一致，甚至跳到半空中還能吹奏，這種非常人辦得到的高難度演奏，全靠自動自發苦練，一周練習10小時以上。

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呂秋遠日前在臉書表示，「京都橘高校吹奏部」是第一個來台灣參與國慶演出的外國團體。這個高中音樂社團號稱「橘色惡魔」，橘色是因為他們的制服是橘色。但是惡魔，是指他們的實力非常驚人，挑選樂曲的難度、完成度，一般人難以望其項背，在所有比賽中囊括第一。

日本京都橘高校吹奏部的超高實力靠的是苦練。（葉家瑋攝）

呂秋遠指出，日本吹奏樂聯盟每年舉辦兩項重要比賽，第一項是「全日本吹奏樂大賽」，另一項是「全日本行進管樂大賽」，其中行進管樂比賽除了演奏外，還融合隊型和舞蹈，難度比吹奏樂大賽要高。一般的行進樂團，包括管樂組、打擊樂組、視覺表演組，在音樂演奏的同時，要快速變化隊形，甚至要跳到半空中還能演奏樂器。

橘高校經常參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽，屢屢獲獎。（葉家瑋攝）

呂秋遠說，想像一下，要做到演奏樂器，拿著笨重的銅管、喇叭或是鼓，還要一邊注意隊形、表演動作的一致性，不能走音，與團隊的默契更要配合，這是難度多高的演奏模式？但是橘高校吹奏部就是可以做到這種非常人辦到的水準，而且他們有7成的團員，在入社團以前根本沒有這方面的經驗。

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出。（黃世麒攝）

呂秋遠表示，橘高校吹奏部有這樣驚人的實力，靠的是「苦練」，沒有其他方法，他們練習的強度極高，一周7天，每天至少在上課前、下課後，都會練習1小時以上，而周六、周日，練習時間更是長達10小時以上。難能可貴的地方在於，他們的指導老師僅提供專業的排列隊形、樂曲選擇的建議，但所有的樂器演奏指導、訓練事務組織，都是學生自動自發討論、決定，成年人不會插手。

呂秋遠表示，日本橘高校吹奏部今天跟台灣北一女、曉明女中一起演出，這三種組合，剛好代表了不同的訓練思維與文化。橘色魔鬼很厲害，但全國連12霸的曉明女中、綠色奇蹟北一女中也很強，曉明女中管樂團成員才國二年紀，樂團成軍28年已經拿到世界盃行進管樂團金牌、亞洲青少年盃行進管樂大賽金牌，為了這次表演，有學生甚至練習到凌晨3點，所以可以在國慶表演，這群傑出的台、日青少年都很棒。