國民黨桃園市長參選人張善政國慶日參加國旗屋升旗。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政國慶日參加國旗屋升旗。(呂筱蟬攝)

桃園市國旗屋米干老闆張老旺，在10月10日國慶日連續28年自費舉辦升旗典禮，國民黨桃園市長參選人張善政在綿綿細雨中參與，現場民眾熱情高喊張善政凍蒜。針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說張參選還沒勝選過，他反批鄭搞不清楚狀況，這次選戰是他當主帥第一次參選，也一定會勝選。

鄭運鵬今天也說不用等到明年國慶升旗，希望元旦升旗典禮就由他主持。對此，張善政則回應，他會在主持明年市政府的元旦升旗典禮時，會很樂意邀請鄭運鵬來參加。而今天是國慶日，他也說，國旗屋是一個非常具有代表意義的地點，國旗就是民眾大家向心力的一個核心，到國旗屋來參加國慶的升旗典禮，是最有表達誠心支援國旗繼續下去。

活動現場國旗旗海飄揚，參與活動的民眾也拿著國旗揮舞展現愛國心，張善政也說，上次看到旗海飄揚時是與韓國瑜搭檔選總統、副總統的時候，更早以前是在韓國瑜選市長的時候有看到，現在又看到這樣旗海飄揚，非常的激動、非常的興奮。他也說，不管雨勢有多大，都澆熄不了他的熱情。

張善政在台上致詞時則向鄉親請託，今年年底選舉請大家投一下最智慧、最聰明的一票，要挺最愛護中華民國的張善政，今年就用選票贏回桃園。他也強調，要捍衛國旗與國家，捍衛中華民國，他更帶領台下群眾高喊「中華民國萬歲！」更說，明年的國慶，不是是國旗屋，他會在全桃園都掛滿了國旗。