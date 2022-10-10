【愛傳媒簡秀枝專欄】金門坑道與砲陣地，成為近年觀光新寵，令人回味無窮。獅山砲陣地，位在金門山后民俗文化村後面的獅山，是現存唯一的坑道式榴彈砲陣地，又名為震東坑道，取「威震金東」的意涵。

坑道全長508公尺，平均高度達4.6公尺、寬3.6公尺，相當寬敞。坑道自2011年，轉化觀光使用，開放參觀內部戰備室、庫房、砲彈室、砲堡，牆面上刻有精神喊話與軍訓標語，保存了完整的陣地設施。

尤其823砲戰的發生，當時戰況猛烈，曾經立下戰功的8吋榴砲，射程達17公里，威力巨大，都呈現在該坑道內，供人緬懷。

如今戰爭的恐怖不再，為了吸引觀光客，獅山砲陣地，以砲操表演，在觀光客眼前演譯發射砲彈的流程，讓大家憧憬當年的戰況，其中，身穿迷彩軍服的「職業士兵」，以鏗鏘有力的答數與步伐，仍為觀光客，留下深刻。

除役的坑道，與斑駁的砲陣地，迎來的是真正的和平嗎！？遠去的坑道記憶與夢魘，格外令人感傷！

作者為典藏雜誌社社長

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