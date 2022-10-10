蘭嶼大亂鬥! 疑不滿遊客鬧事 近百民眾聚集叫囂鬥毆│中視新聞 20221009

蘭嶼8日晚間發生百人亂鬥，1名簡姓遊客與當地人發生行車糾紛，簡男亮刀威脅「叫你們蘭嶼的年輕人都出來」，當地70多名年輕族人暴怒討公道，目前警帶回6人偵辦；據悉與簡姓遊客同團的近50人昨（9）中午已離開蘭嶼，蘭嶼人在港口「歡送」，該群人要前往綠島，綠島人則在港邊迎接，深怕再出事。

據東森新聞報導，近50名遊客昨（9）中午就已離開蘭嶼，當地民眾在聚集在港口「歡送」他們離去，而該群遊客並非回到本島，而是繼續前往「下一站」綠島，據悉綠島當地人得知後也集結在港邊，似乎擔心對方會繼續鬧事，發生下一波事件。

此事件起因於8日當地臉書1段影片，1名當地婦人說，一群遊客的車子在朗島國小前擋住了環島公路，丈夫按了喇叭後，簡男亮出小刀作勢威脅，還把丈夫巴頭後推倒在地，並且嗆聲「叫你們蘭嶼的年輕人都出來」，消息傳遍各村部落後，晚間全島70多名年輕族人齊聚燒烤店要找簡男討公道，大喊：「給恁爸出來」、「是在拉K嗎？吃久了就要包尿布」、「包大人這裡很多啦，要不要」。

警方在9日傍晚6時許將滋事的簡姓遊客及5名蘭嶼鄉民帶回台東富岡港，其中1人下船時大喊：「捍衛蘭嶼，不能侵門踏戶」，6人被載往分局，訊後依恐嚇、傷害等罪嫌移送台東地檢署偵辦。