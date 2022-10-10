根據信託公會統計，截至2022年6月底信託財產規模達新台幣11.9兆元，顯見信託需求持續成長，且金管會2020年推出「信託2.0」計畫，也將專業人才培育視為重要課題。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行積極響應「信託2.0」，提供大專院校學生進入產業實習機會，共同培育信託人才，因過去大專院校較少信託相關課程，信託專業人才進入業界後，皆需從零開始培養，養成不易，透過完整且結合實務體驗的實習機制，縮短學用落差，有計畫培育信託專才。

國泰世華深耕信託業務逾20年，了解信託專才培育重要性，去年於金融業界首創「信託規劃專家實習生計畫」，繼提供政治大學學生實習機會，今(2022)年再度擴大規模，將計畫推廣至東吳大學，並跨界合作簽訂實習合約書，雖然錄取率僅２成，學生依舊踴躍報名，最後由4名學生獲得實習機會，為未來就業打下堅實基礎。

不同於其他實習生計畫，國泰世華信託部同仁以導師制帶領學生近身學習，除了各類信託契約擬定、案例模擬分析等，實習生亦有機會觀摩及學習客戶的信託規劃。信託方案往往牽涉複雜的法條和稅務議題，因此法學素養更是重要，今年實習計畫更首度新增與國泰世華法務及法令遵循實務教育，藉由探討指定法律議題，協助實習生進一步體會法學理論，結合金融實務。

國泰世華銀行信託部協理陳美娟表示：「信託是資產管理的守門人，在集團永續策略中亦扮演著守護『長壽世代財務安全』的關鍵角色，產學合作「信託規劃專家實習生計畫」不僅可為台灣培育更多具備信託實務經驗和法學專業素養的種子人才，亦有助於將信託的普惠金融價值深入青年世代心中。」