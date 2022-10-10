每個人的愛情觀不盡相同，在追求感情的路上也會做出不同的選擇，有些人表白失敗就放棄，繼續物色下一位，不過搜狐號《星座巫師》指出，牡羊座、雙魚座、射手座、獅子座恰好相反，儘管表白多次都被拒絕，他們也不會停止追求心中所愛，對愛情相當痴心。

【牡羊座】有點固執

牡羊座比較固執，只要認定了一件事情，就會一直堅持下去，從不半途而廢，對待感情亦是如此，一旦遇到自己喜歡的人，他們就會開始計劃追愛大作戰，待一切安排妥當，就會馬不停蹄的去表白，如果對方拒絕了，那他們就會換一個方式繼續表白，直到對方接受自己的愛意為止。

【雙魚座】默默守候

雙魚座非常重感情，對於家人、戀人總會付出很多，因此當他們對一個人心動時，其他人就很難進入他們的眼裡，不過他們有些執著，即使知道對方不喜歡自己，他們也會主動表白，而且越挫越勇，即使被拒絕無數次，他們依然會默默地守護在心儀對象身邊，期盼自己的真摯終有一天能打動對方。

【射手座】臉皮較厚

射手座敢於冒險，可以完全不顧及自己的面子向異性表白，就算被拒絕了也會繼續死纏爛打，接著表白，可說是臉皮有點厚的星座，不過他們在追愛路上仍會不斷地提升自己，認為足夠優秀才有資格追求對方，因此有個心儀對象反而能成為他們前進的動力。

【獅子座】直線思維

獅子座比較固執，很難聽取別人的建議，完美詮釋「不到黃河心不死」這句話。他們喜歡上一個人就會採取行動，一心要將對方追求到手，即使被拒絕了也依然堅持初心，逮到機會就開始第二次表白，但表白的方式還跟第一次一模一樣，讓人哭笑不得。