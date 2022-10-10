勇士後衛普爾10日展現完全沒受先前遭到隊友「追夢」卓雷蒙格林暴力相對事件影響，全場投19中10，含三分球投9中3，攻下全隊最高25分，其中光在第3節他一個人包辦18分，可惜勇士最後仍以121比124不敵湖人，吞下熱身賽首敗。

儘管湖人刻意讓詹姆斯、韋斯布魯克兩大主力休兵，仍靠安東尼戴維斯上半場獨拿24分，納恩也替補攻下14分，打完上半場取得60比52領先，反觀勇士則讓庫明卡取代暫時離隊的卓雷蒙格林先發位置，上半場以柯瑞貢獻16分最高。

沒想到上半場只拿7分的普爾，第3節完全爆發，個人單節獨拿18分，幫助勇士轉眼追上，甚至打完前3節，反以91比89超前湖人，看來他完全沒有受到先前訓練期間遭到卓雷蒙格林揮拳打臉的衝突事件所影響，投籃手感依舊火燙。

不過來到末節，雙方都派上板凳磨練，湖人靠著萊恩、納恩兩名替補火力取得領先優勢，更靠小皮朋最後1分37秒的上籃，取得122比117領先，儘管勇士靠著庫明卡追回4分，萊恩卻在最後5.4秒兩罰俱中，有驚無險幫助湖人留住勝利。

勇士除了普爾，柯瑞也有24分、4助攻，威金斯15分，懷斯曼13分，庫明卡12分、8籃板；湖人以「一眉哥」安東尼戴維斯僅先發打了21分鐘，就拿下28分、3助攻與3籃板的高效表現最佳，納恩也有21分，萊恩20分，湖人中止熱身賽3連敗摘下首勝。