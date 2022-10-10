高雄市為保障民眾居住權利，兼顧青年優先、育兒優先、弱勢優先的3大原則，將2022年的「增額租金補貼」申請延長至10月31日，不過此政策一宣布，就有民眾嘆「房東未繳稅，不給報補貼，根本就是看得到吃不到」，認為房東的報稅漏洞讓此項政策形同虛設，延長再久都無濟於事。

高雄市都發局7日宣布延長「增額租金補貼」申請期限，表示將開徵囤房稅用於市民房屋租金補貼，預計提供1萬戶名額，加上內政部300億元擴大租金方案，推估約有7萬戶名額，高市租金補貼戶數共可增至8萬戶，保障市民居住權。

高雄市徐姓房客表示，此項政策一出來時就詢問房東是否可以申請，卻被房東用「未報稅」的理由拒絕，雖然政策出自好意，但是若申請下去，可能會面臨房租被漲、被房東刁難等困境，後果都是房客必須自行承擔的。

高雄市何姓房客表示，自己還在就學，房租其實是很大的一筆開銷，但因為房東不給申請，必須自己承擔高價的房屋租金，也不知道該如何去勸房東報稅，又擔心說出口後會有困擾，根本就是「看得到卻吃不到」的一項政策。

都發局住宅發展處處長翁浩建表示，房東未報稅跟房客申請補助其實不衝突，希望房客能夠跟房東做好協調，創造雙贏的局面。而對於房東未報稅導致租客的補貼權利損失的請況相當不樂見，因此才會推出「房東本身即為房屋所有權人者可取得公益出租人資格，房東享有所得稅、地價稅及房屋稅等稅捐減免優惠」，希望能讓房東以做好事的心態，讓房客順利申請補貼。

高雄市行政暨國際處消保官殷茂乾表示，民眾若已和房東簽約，但在申請補助時遭到房東阻饒或是惡意解約的話，可以向消費者保護會申訴，消保官會介入調解，也會依法告訴房東相關規定，維護房客權益。