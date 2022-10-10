每個人都曾經感受過壓力、焦慮、擔心或害怕，但有時候這些感覺會讓人難以處理。每年10月10日是世界心理健康日，世界心理衛生聯盟（WFMH）將今年主題訂為「讓所有人的心理健康和福祉成為全球優先事項」（Make Mental Health ＆ Well-Being for All a Global Priority），希望全球共同關注心理健康相關議題，並呼籲政府將心理健康列為優先施政重點工作。

董氏基金會指出，無論是失去心愛的人、人際關係惡化、失戀、被人欺侮、失去工作、受到性騷擾、在工作上遭受到不平等待遇等，都可能出現讓人難熬的感覺，因此提供11個保持心理健康的小技巧，有助於處理這些負面感受，維持心理健康。

1. 放鬆自己：每天留一點時間給自己，並做一些有助於放鬆身心的事情。例如閱讀、聽音樂、禱告、冥想，或其他任何能幫助你鬆弛的活動。

2. 從事運動保持活力：定期運動可以增加你的能量，也確實能夠幫助你度過憂鬱和焦慮的難關。因此，去尋找適合自己的運動，不論是打球、游泳、散步、跳舞，或騎室內腳踏車都可以。

3. 有心事就找人說出來：我們偶爾會因為問題煩心而感覺孤獨和透不過氣來，這時候與人分享你的感覺是有幫助的。若你身邊沒有人可以談心事，你可以打電話求助心理健康諮詢專線。

4. 參與團體活動：多走出去認識新朋友，並將自己投入團體活動中。參與團體活動不僅可以幫助自己，更可以幫助他人。

5. 與朋友保持聯繫：其實你不需要故作堅強而獨自掙扎，朋友很重要，特別是在遭逢生活低潮時，與他們聯絡吧！

6. 尋求協助：我們經常會面臨需要別人幫助的時候，求助於別人雖然有時難以啟齒，但請求協助確實是明智而有益的決定。你可以從家人、朋友、醫師、護士、社團、宗教團體，或諮詢專線等處，得到你所需要的協助。

7. 學習新技巧：不論是為了娛樂、交友或增進工作機會，學習新技巧將有助於提昇你的自信。

8. 從事創意活動：當你處於焦慮或低潮時，做一些需要創意的活動，如繪畫、寫作、拉坏、烹飪、園藝、音樂或做實驗等等，將有助於改善自己的情緒，並且增進自信心。

9. 接受你自己：因為不同的信念、背景、文化、宗教、性別與生活經驗，而使每個人形成獨特的自己。因此，包括你自己在內的每個人，都是值得令人尊重的。

10. 為自己保留彈性空間：生活不容易，人生不如意十常八九。遇到困難時，不要逼迫自己，你可以放慢腳步，一次只做一件事。甚至有時你可以允許自己休息一下，什麼事都不做。

11. 喝酒要適量：藉酒澆愁以逃避問題，只會使問題更加惡化。飲酒適量即可，需注意不可過量。若你擔心喝酒會影響健康，請向醫師諮詢。

為使民眾便於即時找到正確且完整的憂鬱防治資訊，董氏基金會推出全新改版的「華文心理健康網」（www.etmh.org），以更簡潔清楚的畫面與搜尋介面，便於各種行動裝置閱讀，內容包括憂鬱情緒及壓力篩檢工具、協助青少年的教案及課程資源、各式宣導影音動畫與線上聊天室等，亦設有捐款平台及多元宣導商品線上採購，歡迎大家友善做公益。