今（10）天是國慶日，典禮除三軍儀隊進場、花式操槍、空軍勇鷹高教機與F-5型戰機一同飛越總統府前上空等表演外，也邀請外賓一同參與盛會。因為疫情的關係，去年未邀請外國慶賀團，今年恢復邀請，但元首僅有帛琉總統惠恕仁來訪，也引起網友討論。

去年因為疫情嚴重的關係，國慶典禮並未邀請外賓參加，今年預計有160位左右的貴賓出席國慶典禮，其中一半為駐台大使、駐台代表等，另外一半則為慶賀團外賓，包括美國民主黨籍眾議員江笙組團來訪，「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司率19位參眾議員組成祝賀團等，加拿大「台加國會議員友好協會」會長、眾議院國貿委員會主席史葛洛及其餘4位加拿大眾議員也來訪，是疫情2年多以來首次有加拿大國會團訪台。

其中，惠恕仁早在5日就抵台，除了要參加國慶大典外，也順便進行國是訪問，希望能促進雙方觀光等交流。

不過有PTT鄉民詢問，為何今年擺了很多帛琉國旗，沒有其他如美國或日本的國旗；還有鄉民指出國慶大典的外賓僅帛琉元首來台，其他都只是派一些小官員，「感覺越來越沒派頭，好像園遊會」。

其他網友也留言表示，「因為最大咖來賓是帛琉總統」、「有斷交部長在，還想要有甚麼友邦」、「難怪總統府前插這麼多帛琉國旗」。