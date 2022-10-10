猴子兵團團長林慶華高喊，我們完成了！（猴子兵團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

猴子兵團團員林俊良說，雖然很辛苦，但覺得值得。（猴子兵團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

猴子兵團一行人不畏風雨，在山路上勇敢前進。（猴子兵團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

一群超馬箇中好手組成的「猴子兵團」為雙十國慶而跑，昨上午10時從宜蘭火車站出發，長跑123公里登海拔3742公尺的南湖大山，24小時不停歇，今上午9時團長林慶華跟團友林俊良，比預計時間還提早1個小時攻頂，在南湖大山主峰升國旗；團長林慶華表示，這真是很不簡單的事，但我們完成了。

猴子兵團組成軍多年，自2019年連續2年跑了123公里登上雪山主峰慶祝國慶日；去年因疫情申請雪山未核准，今年這群超馬好手再從宜蘭火車站出發，沿著台7線、台7甲線、思源埡口附近的勝光登山口入山，預計今上午10時10分，抵達南湖大山主峰升旗、唱國歌，接著返回登山口，全程123公里。

宜蘭雨勢不停歇，仍澆不熄猴子兵團一行人的熱血；昨晚間6時30分離開南山村後，繼續往思源啞口附近的勝光登山口前進，那段路是最容易起霧下雨，也是「最硬抖」的一段，途中台7甲線38公里處還遇到山崩土石滑落，大伙無所畏懼的勇往直前。

9日晚上9時40分許，全體人員在勝光方便屋盥洗整理換裝，稍晚於11時共10人繼續往南湖大山出發，外頭持續下著雨，雖衣物有保暖層、外面套著雨衣，但仍抵不住高山低溫、雨勢，10日凌晨0時7名團員陸續下撤回方便屋換裝休息，最後僅團長林慶華、團員教練林俊良、中醫師謝仲倫朝著南湖大山前進。

直至南湖北山時，謝仲倫也撤退，最終由林慶華與林俊良在今上午9時完成攻頂的終極任務。雖山頂風大、氣溫低，但2人仍開心舉起國旗與南湖大山碑石合影。

林慶華說，「我們終於來到這裡，能在這邊升旗，慶祝中華民國生日快樂，這真是很不簡單的事情」，高喊「我們完成了」，希望可以順利回到登山口。林俊良則說，感謝團長的邀約，雖然很辛苦，但覺得值得。