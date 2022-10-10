盧秀燕強力推薦李文傑繼承父親李榮鴻衣缽，繼續為民服務。(陳世宗攝)

盧秀燕親授戰旗給市議員參選人李文傑，預祝他旗開得勝、高票當選。(陳世宗攝)

前台中市長胡志強說，他當市長時李榮鴻市議員一天到晚向他要甲安埔的建設。(陳世宗攝)

立委江啟臣為李文傑站台，拜託鄉親全力支持。(陳世宗攝)

盧秀燕與李文傑聯合競總成立 細數四年政績爭取鄉親再支持

年底九合一大選進入倒數！國民黨角逐連任的台中市長盧秀燕雙十節國慶日輔選，首場到大甲區與市議員參選人李文傑成立聯合競選總部；盧秀燕強調，政治人物最重要是政見要能夠兌現，她四年來恢復老人健保補助、提高生育津貼、實施雙十公車、大甲火車站前後跨站天橋、整修中正念堂等，說到做到。

台中市長盧秀燕與市議員參選人李文傑聯合競選總部今天成立，現場湧入超過3000位熱情海線鄉親，盧秀燕與李文傑大進場走上舞台就超過5分鐘，沿路都有鄉親爭相握手歡呼。

盧秀燕表示，海線有很多辛勞打拼的長輩，無論是務農或工作辛辛苦苦撐起一個個家庭。她上任第一年就恢復長輩的老人健保補助，另外也推動雙十公車，讓甲安埔地區學童或民眾到市區通勤或上學都大大省下交通費，這都是李榮鴻議員爭取、盧秀燕打拼，照顧鄉親的政策。希望鄉親繼續支持李文傑，讓好政策繼續延續下去。

盧秀燕強調，政治人物最重要是政見要能夠兌現，從計畫、編預算、發包、監工到完成，她任內恢復老人健保補助一年要30億元，實施雙十公車一年要40億元，提高生育津貼一年要4億元，開闢溫寮溪道路要15億元，整修中正紀念館花5000萬元，及大甲火車站跨站天橋、道路整修及里民活動中心、外埔國中校舍改建等，如果市民再給機會連任，一定會讓甲安埔建設更多，市民福利更好。

「好久不見、十分想念」。前台中市長胡志強說，他當市長時李榮鴻市議員一天到晚向他要甲安埔的建設，包括公車站、自行車站等，讓甲安埔越來越好，他以前來甲安埔里長都向他要建設、現在他沒當市長，里長可改向李榮鴻的兒李文傑爭取，先讓李文捷高票當選市議員，讓他來為地方爭取建設。

今天參與大甲李文傑聯合競選總部成立大會，還包括盧秀燕競選總幹事楊瓊瓔委員、陳政顯議員，以及前台中市長胡志強、台中市副市長黃國榮、台中市副議長顏莉敏、台中市議員張瀞分、羅永珍、張廖乃綸等。

盧秀燕台中市長市議員