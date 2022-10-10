雙十國慶日，國民黨台南市長參選人謝龍介在北區大道新城廣場舉辦升旗典禮時，吸引多位黨籍市議員參選人與數百鄉親參加。（謝龍介競選總部提供／洪榮志台南傳真）

雙十國慶日，國民黨台南市長參選人謝龍介上午在北區大道新城廣場舉辦升旗典禮時，批評世界上很少看到有執政者不斷把國家推向戰火邊緣，在野黨卻拚命捍衛和平與自由發展；面對國際局勢動盪不安，唯有全國人民團結一致，才能度過危機，不能把中華民國的命運、把台灣的命運，交給任何一個外國勢力。

謝龍介陣營舉辦的升旗典禮，除吸引數百鄉親參與外，國民黨台南市黨部主委林進旺與黨籍市議員王家貞、李中岑、李鎮國、林燕祝、許至椿，以及國民黨市議員參選人高凱旋、童小芸、蔡宗豪等人都出席。不少熱情的鄉親還自發性穿著各式國旗衣、戴國旗口罩到場，一起祝賀中華民國生日快樂。

謝龍介認為，中華民國的歷史有111年，這是鐵的事實，不管朝野怎麼爭鬥，國家歷史不可抹滅；全世界都知道，孫中山先生建立亞洲第一個民主共和國，111年前到今天都沒有改變。目前中華民國正處於多災多難的時刻，全國人民更應該不分朝野、黨派、顏色，凝聚在一起，共同捍衛中華民國。

謝龍介還指責民進黨不斷操弄兩岸議題、挑撥離間，每到選舉就操弄「抗中保台」，讓國家處於危急狀態，並問「芒果乾到底要賣到何年何月？」他強調，唯有中華民國存在，才有台灣存在；民主不是一黨獨大、挑撥離間，應該是不斷輪替、相互監督，以及有百分之百的言論自由。