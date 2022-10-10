高雄時尚活動不間斷！「2022高雄時尚大賞」特色走秀首發場，9日特別選在大東文化藝術中心戶外，聯手南部百貨龍頭「漢神百貨」旗下品牌，由凱渥名模和親子穿著超過20套時尚品牌服飾走秀。眾嘉賓中，年近七旬的資深市議員張漢忠更在歷經時尚洗禮後，由「歐吉桑」變身「歐巴」，讓眾人驚艷不已。大東文化藝術中心秒變身時尚伸展台，表現時尚不只在伸展台，城市就是舞台！

青年局長張以理表示，時尚產業具有高聚集效益之特色，也是「以人為本」的產業，高雄有許多重要的藝文展演場地，大東文化藝術中心更是擁有全台灣第一座藝術圖書館的空間，同時也是天后蔡依林MV拍攝場景。「時尚是從生活出發，更應該走入生活」，藉由結合城市商圈、地景舉辦各式特色活動，提高台灣時尚產業曝光機會，也邀請大家一定要在11月5日總決賽當天到駁二棧五庫現場，感受港都特色時尚，為優秀的青年設計師加油打氣。

青年局表示，年近七旬的張漢忠議員都能透過時尚突破自我，煥然一新，還有什麼是時尚所辦不到的？為促進時尚產業活絡，並邀請南部百貨龍頭「漢神百貨」 旗下品牌SO NICE都會女裝、IN、Le polka、UUIN、班尼頓，以及安妮公主童裝一同展演，共同支持「高雄時尚大賞」發掘新銳設計師，持續推進南部優秀青年的設計能量，展現時尚不是高不可攀或專屬於特定族群，時尚產業就在日常生活中。

青年局進一步指出，「高雄時尚大賞」串聯特色品牌店家「新銳時尚週」正式開跑，多家品牌及質感店家參與推出優惠折扣及好康活動來響應，高雄起家的新茶飲「八曜和茶」特別支持高雄時尚大賞活動，推出只送不賣的聯名茶飲，歡迎民眾踴躍參與「新銳時尚週」活動。

青年局也預告，10月29日即將在「後驛商圈雨傘街」舉辦第二場特色走秀，台灣男團選秀節目出道，曾創下見面會門票30秒銷售一空的「原子少年金星」也將登台演出，更多活動訊息及好康資訊，請上「高雄市政府青年局」官網或活動粉專(https://reurl.cc/aGkr9Z) 瀏覽查詢。