民進黨新北市長參選人林佳龍今與土樹三鶯市議員參選人卓冠廷拜會三峽國寶級茶師黃文雄，參訪三峽特有種「青心柑種」的茶葉產製流程、體驗綠茶製作。（蔡雯如攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今與土樹三鶯市議員參選人卓冠廷拜會三峽國寶級茶師黃文雄，參訪三峽特有種「青心柑種」的茶葉產製流程、體驗綠茶製作。（蔡雯如攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今與土樹三鶯市議員參選人卓冠廷拜會三峽國寶級茶師黃文雄，參訪三峽特有種「青心柑種」的茶葉產製流程、體驗綠茶製作，泡茶交換對三峽茶產業未來發展的政策與看法。林佳龍表示，三峽綠茶非常有名，他近期也出書介紹台灣各地故事，未來希望將台灣茶藝推廣到國際，也盼傳承專門的製茶功夫。

人稱「碧螺春之王」的黃文雄，製茶生涯超過半世紀，為家族第6代傳人，在茶葉比賽中獲獎無數，他除傳授返鄉青農製茶技藝，更以純有機方式種茶、製茶，以自身經驗提倡無毒農業，三峽農會先前為慶祝121周年，也邀請黃文雄全程製捻碧螺春茶，推出紀念款茶葉。

林佳龍、卓冠廷今參訪黃文雄的有機茶園，雖然外頭飄著綿綿細雨，黃文雄仍細心教導如何採出最佳的青心柑種茶葉，隨後展示壓茶、炒茶等製成，林佳龍也跟著學習製作，並讚嘆大師手藝，事後更贈送他的新書「和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅」給黃文雄。

林佳龍說，黃文雄有一手好的製茶功夫，希望能夠傳承下去，透過這次參訪，他更了解台灣茶文化，他常喝三峽碧螺春綠茶，相當喜歡，眼見國門即將解封，希望能將台灣茶藝文化推廣到國際，他近期也創作了一首歌《新的新北市》，歌詞就有提到三角湧的茶葉「甘甜親像蜜」，盼透過這次的交流，將三峽茶發揚光大。

卓冠廷說，他是三鶯子弟，這次回到故鄉參選市議員，安排一日茶農活動，希望帶著林佳龍了解三峽碧螺春文化，林佳龍擔任台中市長時，曾推出青年加農政策，讓青年返鄉務農，這些需要農業局提供補助，讓青年回來，期待林佳龍當選市長後，可以將三峽茶文化、鶯歌陶瓷做結合，讓三鶯地區特色可以發揮「1＋1大於2」的效果，讓更多年輕人返鄉。