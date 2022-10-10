黃姓男子不滿前黃姓女友分手後，與他人結婚，在台中經營燒肉店，他將過去拍攝黃女下體照片，附上「老闆娘3P實錄」等文字傳單電子檔，傳送給吳姓女子，吳女印製後，找邱男等人到燒肉店砸玻璃、灑傳單，經店家報案，警方循線逮到吳女及邱男，民事求償判賠20萬元；刑事部分一審依毀損、妨害秘密罪，判吳女徒刑7月、邱男3月，可易科罰金，仍可上訴。

黃男不滿前女友黃女與其分手後，嫁人並與丈夫在台中經營燒肉店，黃男以18萬元代價找40歲吳女謀議，找人到燒肉店鬧事。黃男透過telegram通訊軟體，將過去所拍攝的黃女下體照片，附上「老闆娘3P實錄」、「男的黑心錢綠帽常戴、女的做婊仔騙錢兄弟」、「燒肉店黑心夫妻」等文字傳單電子檔傳送給吳女。

吳女在去年1月27日收到後，列印成紙本，找到31歲邱男、楊男及林男等，去年1月28日至2月7日期間，分別到燒肉店砸玻璃、燒毀欄杆，並灑傳單，黃女及店家發現報警。

黃女提民事訟訴，求償精神慰撫金求償200萬元、維修費37萬餘元，法官判賠撫慰金20萬元、修費折舊費用4.7萬元，仍可上訴。刑事部分，一審判吳女7月徒刑、邱男3月徒刑，可易科，仍可上訴。